In Finlandia prova della neve per il nuovo eActros 600

Con il superamento degli ultimi test invernali su esemplari pre-serie, effettuati in Finlandia, il nuovo Mercedes-Benz eActros 600 si avvia verso la fase di produzione standard. Il camion elettrico della Stella, che ha già raccolto numerosi pre-ordini sulla base dei dati tecnici e delle anticipazioni fornite dal Costruttore, sarà ora sottoposto alle ultime modifiche di affinamento prima dell'avvio della suo lancio commerciale, atteso entro fine anno.

Le prove effettuate a Rovaniemi, con condizioni climatiche estreme, sono servite - spiega la Casa - per testare la resa e l'affidabilità a pieno carico dei nuovi mezzi pesanti ad alimentazione elettrica, in particolare su lunghe tratte e in condizioni climatiche avverse, con temperature negative di punta che si sono aggirate intorno ai meno trentacinque gradi. Queste ultime verifiche sono durate poco meno di tre mesi: da gennaio sino a metà marzo.

Equipaggiato con un pacco batterie da 600 kWh, il nuovo Mercedes-Benz eActros 600 può percorrere sino a 500 km con un pieno di energia elettrica. Dotato di un sistema di ricarica rapida da 400 kW, sarà in seguito disponibile con dispositivo da 1 Megawatt. Oltre a proporre la versione motrice, Mercedes offrirà sul mercato sin dal lancio un'ampia scelta di allestimenti, per differenti utilizzi del veicolo.

"Siamo in dirittura d'arrivo con le prove dell'eActros 600 e siamo estremamente soddisfatti dei risultati dei test - ha sottolineato Christof Weber, responsabile Global Testing di Mercedes-Benz Trucks - Sono orgoglioso di tutto il team che ha messo instancabilmente alla prova l'eActros 600 non solo nel caldo estremo dell'Andalusia, ma anche nel freddo pungente di Rovaniemi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA