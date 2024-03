Ford E-Transit Custom MS-RT, grinta sportiva grazie a 285 Cv

Non è la prima volta che un costruttore di veicoli commerciali realizza una versione speciale ispirata al mondo delle competizioni di un suo furgone.





Ma quanto ha fatto oggi Ford - che sfruttando il marchio MS-RT - ha reso 'unico' il Transit Custom (a cui si affianca un'analoga variante del pick-up Ranger) è ancora più interessante.

Questo perché non si tratta solo di interventi estetici o sulle finiture ma in questo caso riguarda aspetti legati al comportamento - come l'assetto e la gommatura - e nel caso della versione 100% elettrica anche un incremento della potenza erogata.

Derivato dalle piattaforma E-Transit Custom di ultima generazione, questa variante elettrica in allestimento MS-RT diventa - si legge nella nota - "il Transit Custom con la potenza più elevata di sempre" visto che ora l'unità eroga 210 kW, cioè 285 Cv, ben oltre dunque all'output del modello da lavoro, offerto con tarature da 100 e 160 kW, rispettivamente 136 e 217 Cv.

Ford Transit Custom MS-RT viene comunque proposto, con gli stessi contenuti estetici e dinamici, con Il motore diesel EcoBlue 2,0 litri da 150 CV con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, oppure da 170 Cv con cambio automatico a 8 rapporti e con trazione integrale intelligente.

Prevista anche una variante ibrida plug-in da 232 Cv che si avvale di un motore a benzina 2,5 litri e di una batteria da 11,8 kWh.

All'esterno Transit Custom MS-RT si distingue per il nuovo scudo anteriore aerodinamico con spoiler integrato, per le minigonne laterali sportive per abbassare anche visivamente l'assetto generale del veicolo e uno scudo posteriore sportivo che include un diffusore integrato.

E' presente inoltre in coda uno spoiler posteriore che si estende dal tetto verso le fiancate. E' ispirato agli sport motoristici ed è stato ottimizzato per il flusso d'aria utilizzando simulazioni computerizzate avanzate. Viene fornito in versione divisa per i furgoni con porte di carico separate.

Il modello elettrico E-Transit Custom MS-RT ha inoltre una striscia luminosa a Led che unisce trasversalmente i fari. Tutte le motorizzazioni presentano passaruota più ampi, esclusivi cerchi in lega antracite da 19 pollici (sono più larghi di mezzo pollice rispetto a quelli del Transit Custom Sport ) e contribuiscono ad aumentare la carreggiata totale di oltre 50 mm. Spiccano anche i pneumatici Goodyear Eagle Sport 235/45 R19.

"Siamo lieti di aggiungere i modelli MS-RT alla nostra gamma Ford Pro - ha detto Hans Schep, direttore generale di Ford Pro Europe - offrendo un'interessante opzione top per i clienti che necessitano di un veicolo commerciale ma vogliono anche evidenziare attraverso il veicolo che utilizzano la propria attività. Sempre più clienti desiderano un mezzo da lavoro per la settimana ma qualcosa che supporti il loro stile di vita nel fine settimana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA