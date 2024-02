OX Delivers, in Africa parte il trasporto 'come servizio'

Le competizioni automobilistiche sono ormai solo una parte dei ricordi e degli interessi di Gordon Murray, il celebre progettista di vettura di Formula 1 (ha lavorato per Brabham e McLaren). E che più di recente è diventato titolare della Gordon Murray Design e della Gordon Murray Automotive. Ora il 77enne tecnico britannico, di origine sudafricana, è fortemente coinvolto anche in una iniziativa per - pur partendo da una dimensione forzatamente limitata - potrebbe migliorare la vita di circa 3 miliardi di persone nei Paesi in via di sviluppo. Soo quelli che non hanno mai acquistato un veicolo, nuovo o usato. E che quindi per la mobilità personale e per i trasporto delle merci sono costretti ad avvalersi di metodi assolutamente antiquati e penalizzanti.

Murray sta infatti collaborando con il Global Vehicle Trust (Gvt), una organizzazione no-profit ondata da Sir Torquil Norman con lo scopo di sviluppare un prototipo di veicolo adatto alle zone rurali in queste nazioni in cui la motorizzazione è ancora molto scarsa e - dove esiste - deve fari i conti con le infrastrutture di assistenza e quelle stradali. Lo fa attraverso la OX Delivers, azienda che ha sviluppato ed è proprietaria della proprietà intellettuale del camion OX originariamente concepito da Gordon Murray per Gvt ed è ora entrato prepotentemente a far parte di programmi di OX Delivers in Africa.

Questa attività e questi progetti hanno guadagnato l'attenzione del grande pubblico nei giorni scorsi, quando è circolata la notizia che OX Delivers ha ottenuto - attraverso il Global Vehicle Trust - un finanziamento di 1,2 milioni di sterline dall'ente governativo Uk Energy Catalyst. Il finanziamento permetterà alle organizzazioni coinvolte nel progetto di proseguire nello sviluppo e soprattutto di avviare la produzione del camion OX (che Murray aveva progettato proprio tenendo conto delle problematiche dell'impiego nei Paesi in via di sviluppo) in Rwanda, così da fornire un crescente numero di veicoli al team del 'trasporto come servizio'.

L'OX è un veicolo elettrico basic progettato e sviluppato con la missione di diventate l'Uber per le patate, cioè un mezzo da mettere a disposizione degli utenti attraverso uno schema di condivisione e partecipazione. È il caso del Rwanda, dove il trasporto dei raccolti proveniente dalla 'terra delle mille colline' si confronta con le forti pendenze, il fatto che l'80% delle strade non è asfaltato e che sono frequenti inondazioni e frane. Eco perché il veicolo è stato pensato con trazione integrale, con una sistema di propulsione semplice e potente (le batterie sono alloggiate sotto al pianale della zona di carico) e con una struttura in tubi di acciaio molto robusta, per consentire l'assemblaggio in 'kit' (cosa che avviene già in Rwanda) e con carrozzeria e plancia costituite da pannelli piani di facilissima sostituzione.

L'obiettivo attuale - spiegano alla OX Delivers - è di "implementare una strategia di 'trasporto come servizio' basato sul camion OX elettrico" e che dunque ha anche un impatto zero sull'ambiente. Grazie al suo design semplice, efficace e durevole, OX è perfettamente in grado di affrontare terreni estremi in condizioni difficili. E con una portata che arriva a 2.000 kg. OX Delivers fornisce semplicemente soluzioni di trasporto più accessibili. che non obbligano a dover noleggiare un intero camion per spostare le merci. Questo peché i clienti possono pagare solo ciò di cui hanno bisogno in base al peso e alla lunghezza del tragitto.

