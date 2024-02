Mercedes-Benz, 40 anni di camper Marco Polo

Marco Polo, il camper Mercedes-Benz realizzato sulla base del T1, compie 40 anni, e negli anni '80, è stato uno dei mezzi compatti che hanno definito il segmento in maniera pionieristica, gettando le basi per una famiglia di veicoli che si è evoluta nel tempo. I suoi tratti caratteristici erano il cofano imponente, la vernice beige bahama e gli interni beige-marroni. Da allora si è evoluto in maniera graduale, nel 1988 arrivò restyling che riprendeva i concetti della prima generazione: un letto a tetto, una combinazione di panca/cuccetta nella parte posteriore, dei sedili girevoli per il conducente e per il passeggero anteriore, un angolo cottura con lavello, fornello e frigorifero, oltre ai moduli armadio e cassettiera. In seguito, nel 1996, Marco Polo, fu realizzato su base Vito, divenendo ancora più compatto, e pratico per un utilizzo quotidiano, grazie alla riduzione dell'altezza a meno di due metri ed all'introduzione di un tetto a soffietto più adatto ai garage.

L'abitacolo è stato sviluppato in maniera più funzionale, con la combinazione sedile/cuccetta nella parte posteriore montata su un sistema di binari, per poter essere spostata; gli armadi dotati di pratiche tapparelle; ed un tavolo che poteva essere riposto nel rivestimento della porta scorrevole. Nel 1999 ci fu un restyling su base Viano, ma il Marco Polo del 2003, quello della terza generazione, basata sul Viano, fu in grado di stabilire nuovi standard nel segmento dei camper, grazie ad un tetto a soffietto ad azionamento elettrico, ad un comodo letto a tetto premiato con il sigillo di qualità "Aktion Gesunder Rücken". L'evoluzione continuò nel 2010 con il restyling su base Classe V; mentre, dal 2015, il Marco Polo è stato presentato nella sua forma attuale basata sulla Classe V, che ha stabilito nuovi standard in termini di estetica e comfort, con tanto di pavimenti in stile yacht, illuminazione interna a LED Ambient, oltre che l'illuminazione Ambient opzionale, e un'ampia selezione di elementi decorativi e tappezzeria di alta qualità.

Dal restyling del 2019 è stata incrementata la tecnologia, con l'arrivo del sistema multimediale MBUX e dell'evoluta centralina camper MBAC, che trasforma il veicolo in una casa intelligente per viaggiatori e nomadi digitali. L'ultima variante della nuova Classe V Marco Polo, presentata nell'estate 2023, e che sarà lanciata quest'anno presenta un design rinnovato, oltre al sistema MBUX ed alla centralina MBAC migliorati, ed offre nuove funzioni, come il controllo intelligente del livello delle sospensioni AIRMATIC in modalità camper. Inoltre, dal 2023, la famiglia Marco Polo si è allargata nella fascia di Citan Tourer e Classe T, trasformando i piccoli monovolume della stella in micro camper. Il futuro, invece, parla elettrico con l'introduzione dalla nuova piattaforma modulare VAN.EA. a partire dal 2026, che consentirà a Mercedes di avere un portafoglio camper elettrificato ed ampliato, e di offrire, in futuro, camper completamente elettrici di medie e grandi dimensioni.



