Nuovo Nissan Interstar punta sulla versatilità nel lavoro

Sarà un rinnovato modo di lavorare, quello a bordo della nuova generazione di Nissan Interstar, che la casa giapponese ha appena svelato. Il più grande della gamma di veicoli commerciali Nissan si propone ora ancora più versatile e innovativo, con motore 100% elettrico (o diesel per il mercato europeo) e soluzioni pensate per soddisfare le varie esigenze dei clienti.

Il nuovo Nissan Interstar è pensato per garantire la massima efficienza, una capacità di carico ai vertici della categoria e il comfort di chi lo guida. Il design è concepito in funzione di praticità e affidabilità, con un’ampia gamma di personalizzazioni di serie e la garanzia standard Nissan di 5 anni o 160.000 chilometri, oppure di 8 anni o 160.000 chilometri per la batteria della versione elettrica.

In quanto a motorizzazione elettrica, il nuovo Nissan Interstar-e è disponibile con batteria da 87 kWh che garantisce un'autonomia massima di oltre 460 chilometri ed è pensato per chi fa lunghi viaggi e svolge un’attività intensa. Con la ricarica veloce in corrente continua è possibile ricaricare fino a 252 km in 30 minuti. Il mezzo è disponibile, inoltre, con batteria da 40 kWh, che offre un’autonomia di circa 200 km, adatto a chi percorre tratti più brevi nell’arco della giornata. Con la ricarica in corrente alternata, si passa dal 10 al 100% di carica della batteria in meno di 4 ore. "Il nuovo Nissan Interstar - ha dichiarato Nicolas Tschann, light commercial vehicle director Nissan Europe - è il partner ideale per gli eroi di tutti i giorni.

Con una versione elettrica, una maggiore capacità di carico e una vasta gamma di personalizzazioni, il nuovo Interstar è in grado di offrire ulteriore slancio alle attività delle piccole e medie imprese". Il mezzo offre un’area di carico più lunga di 100 mm a cui si accede più facilmente grazie a un portellone laterale più largo di 40 mm. Il carico utile è pari a 1,6 tonnellate per la versione elettrica e quasi 2 tonnellate per le versioni diesel, con capacità di traino massima di 2.500 kg per entrambe le motorizzazioni.

Nuovi anche gli interni, con sedili riscaldati, nuove coperture e il parabrezza riscaldato. La manovrabilità è migliorata, con un diametro di sterzata ridotto di 1,5 metri rispetto alle versioni precedenti. Il mezzo risulta così più agile anche nei contesti urbani, senza compromettere la capacità di carico. I preordini del nuovo Nissan Interstar si potranno effettuare a partire da marzo, mentre i primi mezzi arriveranno in concessionaria a partire da settembre.

