Mercedes eSprinter amplia l'orizzonte degli EV commerciali

Con il nuovo Mercedes-Benz eSprinter per la prima volta, anche i clienti nordamericani possono inserire nella loro flotta un veicolo elettrico a zero emissioni di CO2 a livello locale. Inoltre, il mezzo commerciale 100% elettrico della stella unisce alle innovazioni tecniche per rendere la guida più comoda, una grande versatilità, visto che i clienti di tutto il mondo possono optare per una maggiore autonomia o un maggiore carico utile, con le tante varianti disponibili nella maggior parte dei mercati.





Il nuovo eSprinter si basa su un nuovo concetto composto da tre moduli, quello anteriore contiene tutti i componenti ad alta tensione; quello centrale la batteria; mentre il modulo posteriore ospita il motore elettrico. Questo è un propulsore sincrono a magneti permanenti, disponibile con livelli di potenza di 100 o 150 kW e, con l'assale posteriore elettrico, rappresenta una novità assoluta per un veicolo a batteria di Mercedes-Benz. Nello specifico, è possibile scegliere tra 2 stili e lunghezze di carrozzeria, e tra 3 diverse dimensioni della batteria. Successivamente, l'eSprinter sarà disponibile anche come telaio e sarà oggetto di attenzioni da parte degli allestitori. Inizialmente il nuovo eSprinter sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada con una batteria da 113 kWh di capacità utilizzabile, mentre i mercati europei riceveranno anche una batteria da 56 kWh e 81 kWh, con quest'ultima che arriverà sul mercato italiano nella seconda parte dell'anno.

L'autonomia della batteria più grande arriva fino a 440 km nel ciclo WLTP, mentre nel ciclo urbano WLTP si estende fino a 530 km; inoltre l'utilizzo del litio/fosfato di ferro consente di eliminare l'utilizzo di cobalto o nichel.

La garanzia per il pacco batteria è di 8 anni o fino a 160.000 chilometri di chilometraggio complessivo, ed è disponibile l'opzione per estenderla di ulteriori 140.000 chilometri per un totale di 8 anni o 300.000 chilometri. Sono disponibili quattro livelli di recupero manuale dell'energia (D-, D, D+, D++), ma il conducente può anche passare alla sofisticata modalità automatica D Auto con cui il veicolo definisce automaticamente il tasso di recupero dell'energia in base alla situazione del traffico.

Per la ricarica, invece, utilizzando colonnine a corrente alternata, la potenza massima arriva ad 11 kilowatt; mentre dalle stazioni a corrente continua l'eSprinter può ricevere una potenza di ricarica di 115 kW per recuperare dal 10 all'80% della capacità della batteria da 113 kWh in circa 42 minuti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA