Primato Stellantis tra i veicoli commerciali a gennaio

È un ottimo inizio di 2024 per i veicoli commerciali Stellantis, in base all'elaborazione dei dati di Dataforce. Questi confermano la leadership nel mercato italiano del gruppo, che ha chiuso il mese di gennaio con una quota del 42,5%, e volumi di vendita pari a oltre 7.500 unità. Nello specifico, Fiat Professional è stato il brand che ha realizzato la miglior performance, con una quota del 25,5% ed ha ben 2 veicoli sul podio dei più venduti, precisamente Ducato e Doblò, rispettivamente al 1° e al 3° posto. Sono state 2000 le immatricolazioni del Ducato prodotto nello stabilimento di Atessa (Chieti). Nel segmento dei large van, se si prendono in considerazione anche i veicoli Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, anch'essi costruiti ad Atessa, la quota di Stellantis è del 42%.

Notizie positive anche dal mercato dei veicoli commerciali elettrici, dove Stellantis conferma la sua leadership con una quota di mercato del 28,9%; e risultato in crescita per Peugeot, che a gennaio registra una quota del 5,7% con un incremento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2023. "Il nuovo anno è partito bene - ha dichiarato Gianluca Zampese, direttore della business unit veicoli commerciali di Stellantis in Italia - abbiamo confermato la nostra leadership grazie al sostegno di una rete di vendita che offre le soluzioni migliori per tutti i nostri clienti".



