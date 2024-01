Fiat Professional Scudo 2024, sicuro e high-tech

Ancora più efficiente, ancora più versatile, con un design rinnovato e sempre più green, nuovo Fiat Professional Scudo nel model year 2024 viene proposto con motore Diesel e nella variante eScudo con propulsore elettrico abbinabile a due tagli di batteria, 50 e 75 kw, per percorrenze massime medie (Wltp) per ciclo di ricarica rispettivamente di 224 e 350 km. Dal punto di vista estetico, si presenta con un nuovo stile frontale e fari full-Led ridisegnati, oltre al nuovo colore della carrozzeria Titanium Grey.

Gli interni sono stati rinnovati nella parte centrale. La posizione di guida si è evoluta. Il quadro comandi digitale e l'ampio touchscreen centrale da 10" garantiscono un'interazione confortevole ed efficace tra l'uomo e il veicolo. I vani portaoggetti sono più spaziosi, soprattutto nella parte superiore della plancia e sul bracciolo centrale. Il design ingegnoso dei portabicchieri alle estremità del cruscotto consente ai clienti di posizionare lo smartphone in posizione verticale. Inoltre, è possibile regolare il sedile anteriore e utilizzarlo come tavolo per computer e tablet o come supporto per pranzare nel massimo comfort.

Con un'altezza di soli 190 cm, Scudo model year 2024 offre una volumetria utile di riferimento: fino a 6,6 m3 di capacità di carico e fino a 1,4 tonnellate di carico utile. Vanta, inoltre, un sistema all'avanguardia per il carico di materiali ingombranti che evidenzia ulteriormente la versatilità unica del modello. Grazie alla funzionalità "Magic Cargo", i professionisti potranno estendere l'area di carico: fino a 3,67 m nella versione standard e fino a un massimo di 4,02 m nella versione Maxi.

Grazie al suo nuovo motore elettrico da 100 kW per 260 Nm di coppia massima, il nuovo E-Scudo promette prestazioni ottimali in qualsiasi situazione di carico, consentendo al conducente di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Per ottimizzare l'autonomia, è dotato di un sistema di frenata rigenerativa che può essere attivato secondo quattro diversi schemi di rigenerazione, grazie alle levette poste dietro il volante. Sul nuovo Scudo viene offerta anche un'ampia gamma di motori diesel di ultima generazione, con tre step di potenza e doppia trasmissione disponibile: manuale o automatica a 8 rapporti. La versione elettrica beneficia di un carico utile fino a 1,25 tonnellate, mentre la versione diesel può raggiungere quasi 1,4 tonnellate.

Tra gli high-lights tecnologici dello Scudo 2024 da segnalare il nuovo sistema di infotainment con interconnessione on the air. La radio di serie è dotata di una radio DAB touchscreen da 5'' con una porta USB integrata. Il sistema di infotainment premium, disponibile con o senza navigazione integrata, è dotato di un display touchscreen a colori da 10", ricevitore radio Dab, lettore MP3, 4 ingressi Usb e connessione Wi-fi, oltre alla predisposizione per i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Per la sicurezza, il commerciale Fiat professional presenta i sistemi avanzati di assistenza alla guida di tipo Adas, come l’Intelligent Speed Assist con riconoscimento dei limiti di velocità, il Driver Attention Alert che riconosce quando il conducente è stanco e lo avvisa del possibile pericolo e il Lane Keep Assist, in grado di rilevare i bordi della strada anche a velocità elevate e di emettere avvisi sonori e visivi se il veicolo sta uscendo dalla propria corsia. C'è poi il Magic Mirror, che è un vero plus per la sicurezza nell'impiego quotidiano.

Da Torino, in proposito, sottolineano: "È una funzionalità inedita che visualizza su un nuovo specchietto retrovisore digitale due diverse visuali in modo che il conducente possa eseguire qualsiasi manovra in sicurezza. Le immagini provengono da due telecamere, una sotto lo specchietto laterale destro e una sopra le portiere posteriori. In questo modo si ottiene una visuale posteriore durante la guida e una visuale laterale sul lato destro dell'area cieca, aiutando i professionisti nelle loro manovre quotidiane. Uno strumento unico che consente al sistema di offrire al conducente una visione perfetta della parte posteriore del veicolo, ma anche delle aree circostanti al veicolo sul lato passeggero".

