Mercedes eSprinter e Sprinter ordinabili dal 19 gennaio

Dal 19 gennaio sarà ordinabile il nuovo Mercedes-Benz eSprinter, con un prezzo che parte dai 60.500 euro per la versione con batteria da 56 kWh. Proposto in due forme e lunghezze della carrozzeria, e con una capacità della batteria di 56 kWh o 113 kWh, più avanti arriverà la versione da 81 kWh, offre diverse scelte alla clientela.

Infatti, sarà disponibile, per la prima volta, anche nella versione telaio, in un secondo momento, che fungerà da base per diversi allestimenti.

Nello specifico, il nuovo Mercedes-Benz eSprinter si basa su un nuovo concetto composto da tre moduli, per consentire la massima libertà possibile nello sviluppo e nella progettazione di varie estensioni e carrozzerie, come sullo Sprinter a propulsione convenzionale. Il nuovo motore sincrono a magneti permanenti è caratterizzato da un'efficienza elevata, e presenta una gestione termica ulteriormente sviluppata. L'autonomia arriverà fino a 440 km, mentre in città potrà estendersi fino a 500 km (ciclo WLTP). La ricarica a corrente continua accetta una potenza di 50 kW, ma può arrivare fino a 115 kW, scegliendo questa in opzione nella lista degli optional. Nella stessa data del 19 gennaio sarà disponibile anche lo Sprinter a propulsione convenzionale; questo nasconde sotto il cofano il collaudato motore diesel 2,0 litri con quattro livelli di potenza, 84 kW, 110 kW, 125 kW e 140 kW, e la versione a trazione integrale è abbinabile con tutti i modelli. Oltre al cambio manuale a 6 marce potrà essere scelto con l'automatico 9G-TRONIC.

Su entrambi i veicoli commerciali elettrico o termico, è presente l'attuale generazione del sistema multimediale MBUX, che sfoggia un display da 10,25 pollici, e può contare su di una potenza di calcolo ancora più veloce, per una navigazione nei menu ulteriormente migliorata. Tra le personalizzazioni troviamo il riconoscimento vocale specifico per il sedile del guidatore e del passeggero anteriore, in combinazione con l'unità di controllo superiore comfort. Inoltre, i clienti potranno usufruire di una navigazione appositamente adattata alle esigenze dei veicoli di grandi dimensioni.

