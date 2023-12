Sarà ordinabile da gennaio la nuova gamma mid-size Mercedes

Si avvicina il lancio commerciale per i veicoli che Mercedes Benz Vans ha presentato nella stagione estiva. Oltre ad un design rinnovato, la gamma di veicoli di medie dimensioni, ordinabili dal mese di gennaio 2024, vanta un comfort superiore, maggiore connettività, nonché dei sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida migliorati. Nello specifico, il Vito sarà disponibile nelle versioni Furgone, Mixto e Tourer, l'eVito nelle varianti Furgone e Tourer, con 3 livelli di equipaggiamento, mentre la Classe V con 4 livelli di equipaggiamento.

Esteticamente EQV, Classe V, Classe V Marco Polo, eVito e Vito, sfoggiano un nuovo design anteriore, con una griglia prominente, paraurti rivisitato, e fari adattivi a LED Multibeam disponibili a richiesta o di serie, a seconda della versione.

Inoltre, si distinguono per via delle luci a LED posteriori di nuova concezione; mentre su EQV, Classe V e Classe V Marco Polo, una striscia luminosa a LED circonda la calandra, a seconda della versione prescelta, e la Classe V Exclusive è dotata della stella Mercedes verticale montata sul cofano. Sempre riguardo la Classe V, arriva un nuovo rivestimento cromato con scritta Mercedes-Benz nella vista posteriore. Per EQV, Classe V e Classe V Marco Polo, inoltre, l'abitacolo si arricchisce di un cockpit widescreen con due display da 12,3 pollici; ed eVito e Vito possono contare su di un display centrale da 10,25 pollici e su un nuovo quadro strumenti con un display a colori da 5,5 pollici. Non mancano nuove bocchette di areazione, per tutti i modelli, oltre ad un volante di nuova generazione con sistema di rilevamento delle mani, e la possibilità di avere un piano di ricarica wireless per lo smartphone.

Il comfort è implementato su tutti i furgoni di medie dimensioni dalla funzione di avviamento senza chiave, dal riscaldamento opzionale del volante e, per la prima volta, sulla nuova EQV, sulla Classe V e sulla Classe V Marco Polo, dalla possibilità di avere l'illuminazione ambientale con 64 colori.

Inoltre, Classe V ed EQV sono dotate, di serie, della doppia porta laterale scorrevole, e Vito Tourer, Mixto ed eVito Tourer possono essere dotati, per la prima volta, del portellone posteriore elettrico. Infine su tutti i modelli commerciali dotati di cambio automatico arriva il freno di stazionamento elettrico. A livello di connettività, la nuova gamma di veicoli di medie dimensioni è equipaggiata di serie con l'ultima generazione del sistema multimediale Mbux con tanto di funzioni aggiuntive, e l'assistente vocale che si attiva con la fatidica frase "Hey Mercedes". Inoltre, il servizio digitale Mercedes me Charge è disponibile anche per l'EQV e in futuro sarà disponibile anche per l'eVito, per offrire ai clienti l'accesso a una delle più grandi reti di ricarica pubbliche in Europa con oltre 500.000 punti di ricarica, tra cui la rete europea di ricarica rapida Ionity.

Per quanto riguarda gli ausili alla guida l'EQV, la Classe V- e la Classe V Marco Polo offrono di serie l'attentino Assist, l'Headlight Assist con sensore pioggia, l'Active Distance Assist Distronic, l'Active Brake Assist con funzione di intersezione, il Blind Spot Assist, l'Active Lane Keeping Assist, l'Intelligent Speed Assist e il pacchetto parcheggio. Mentre l'eVito e il Vito sono dotati di serie di Attention Assist, Headlight Assist con sensore pioggia, cruise control, Active Brake Assist con funzione di intersezione, Blind Spot Assist, Active Lane Keeping Assist, Intelligent Speed Assist e telecamera per la retromarcia.

Sotto le forme rinnovate di questi veicoli ci sono unità termiche ed elettriche, entrando nel dettaglio, i modelli a batteria EQV ed eVito Tourer potranno essere scelti con batteria da 90 o 60 kWh, avranno una potenza di picco fino a 204 CV, ed accetteranno fino a 110 kW di potenza per la ricarica rapida.

Mentre il collaudato ed efficiente motore diesel OM654 sarà disponibile per la Classe V, la Classe V Marco Polo ed il Vito, con tre livelli di potenza: 163 CV; 190 CV; e 237 CV. Non mancherà un nuovo motore a benzina, l'M254, che sarà disponibile con sistema mild hybrid, nel corso dell'anno, per la Classe V, il Vito Tourer ed il Vito Mixto. Le varianti a combustione interna avranno, di serie, la trazione posteriore, per i modelli diesel si potrà avere, in opzione, la trazione integrale opzionale, mentre i veicoli elettrici avranno la trazione anteriore.



