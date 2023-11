Scania a Ecomondo pensa al futuro di trasporto e logistica

Al futuro del settore trasporti e logistica, Scania si presenta con diverse soluzioni tra prodotti servizi, all'insegna dell'innovazione. L'occasione per presentare tutte le novità, per Scania è quella di Ecomondo 2023, manifestazione di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare, in programma a Rimini in questi giorni.

Obiettivo della presenza di Scania all'evento, quello di fare il punto della situazione a proposito di mezzi compatibili anche con carburanti da fonti rinnovabili, pacchi batterie green assemblati da Scania e destinati ai veicoli elettrici, hardware di ricarica e nuovi servizi legati alla digitalizzazione del veicolo e alla ricarica.

Grazie al miglioramento continuo fondato sull'efficienza energetica dei propri prodotti e all'evoluzione tecnologica, Scania è stato il primo tra i costruttori a far certificare i propri obiettivi di decarbonizzazione da un ente terzo attraverso l'iniziativa Science Based Targets, in linea con le curve di decarbonizzazione stabilite nella conferenza sul clima di Parigi.

Per Scania, l'elettrificazione dei mezzi pesanti è iniziata nel 2016 con l'introduzione della soluzione ibrida per poi affermarsi nel 2020 con quella 100% elettrica per operazioni urbane. Nel 2021 è stata poi la volta dell'introduzione della piattaforma Super, destinata a ridurre i consumi di carburante e di conseguenza abbattere le emissioni di CO2.

Il 2022 è stato l'anno della presentazione dei trattori stradali 100% elettrici, mentre nell'autunno 2023 il Grifone ha svelato importanti aggiornamenti sia per autocarri che per bus, con il nuovo cruscotto digitale Scania Smart Dash la gamma elettrica che si amplia con ulteriori livelli di potenza, autonomia, capacità di ricarica e configurazioni.

Ecomondo 2023, per Scania è anche l'occasione per approfondire diverse tematiche, tra cui la generazione Super e i carburanti da fonti rinnovabili, l'elettrificazione e l'evoluzione dell'infrastruttura di ricarica pubblica e privata destinata ai veicoli elettrici, oltre al tema dei servizi legati alla digitalizzazione e alla connettività per l'efficientamento delle flotte elettrificate.

"Se si considera che ogni litro di Diesel risparmiato si traduce in circa 3,1 kg di CO2 non emessi nell'ambiente - ha commentato Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Scania Italia - possiamo facilmente comprendere come sia cruciale rinnovare il parco mezzi dotandoci di trazioni efficienti come il Super e utilizzare biocarburanti come l'Hvo".

"In Italia - ha detto ancora Enrich - l'età media dei veicoli pesanti è di circa 12 anni e il 41,9% di 445.000 mezzi corrisponde a mezzi Euro IV o precedenti. In un parco così antiquato, il Super è la risposta immediata, ma l'elettrico rappresenta l'unica certezza che abbiamo per un futuro sostenibile, infatti dobbiamo sfruttare tutte le tecnologie a disposizione".

Sul fronte dei servizi per l'efficientamento delle flotte elettrificate relativi alla digitalizzazione e alla connettività, da novembre 2023 è invece attivo in 12 Paesi Scania Charging Access. Tramite questo sistema, attraverso l'app per conducenti 'Scania Driver' o il portale online per la gestione della flotta, i conducenti di camion e bus sono in grado di localizzare in maniera intuitiva i punti di ricarica pubblici europei.

Tra gli appuntamenti promossi da Scania ad Ecomondo 2023, giovedì 9 novembre, dalle ore 12,45 alle ore 16, Scania People&Culture incontra i tecnici del futuro attraverso un'attività delle classi di due scuole professionali per autoriparatori, l'Enaip di Trento e i Salesiani di Lainate.

A seguire, alle ore 18, avrà inizio l'evento 'Ricaricati con Scania', un aperitivo aperto a tutti per conoscere tutta la squadra del Grifone, dai rappresentanti delle concessionarie al team di Scania Italia e di Scania Finance Italy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA