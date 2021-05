1000 Miglia 2021, quattro tappe da Brescia a Roma e ritorno

Novità sostanziali nell'edizione 2021 della 1000 Miglia, la 'Corsa più bella del mondo' sono la modifica del percorso e il cambiamento nel senso di marcia.

Riprendendo uno schema già visto durante la disputa della gara di velocità su strada dal 1927 al 1957, gli equipaggi della 1000 Miglia partiranno mercoledì 16 giugno da Brescia dirigendosi non più verso Mantova ma verso sud. Passando per Cremona, Busseto (città natale di Verdi) e Parma punteranno verso la costa tirrenica, affronteranno già nella prima giornata l'impegnativo Passo della Cisa.

La prima tappa si concluderà a Viareggio, con il passaggio dei 'gioielli' della rievocazione storica in Versilia altro gioiello dell'Italia del turismo. La partenza della seconda giornata di gara avverrà dalla Cittadella del Carnevale - una occasione unica per vedere da dietro le quinte ciò che sanno fare i maestri delle sfilate - e vedrà le auto proseguire sull'Aurelia verso Pisa fino a Castiglione della Pescaia, sede del pranzo. Si continuerà nel cuore della Maremma di Grosseto fino alla cena (ancora durante la gara) a Viterbo; da qui la ripartenza alla volta di Roma per concludere la seconda giornata con la tradizionale passerella in via Veneto.

La 1000 Miglia 2021 vedrà venerdì 18 la risalita delle auto verso Nord, ma su una direttrice centrale che si percorreva solitamente da nord verso Sud. Partendo da Roma, dopo l'attraversamento di Civita Castellana e Amelia, gli equipaggi transiteranno da Orvieto e Cortona. La sosta pranzo è prevista ad Arezzo e dopo il transito nel Chianti e da Prato (evitando quindi Firenze) gli equipaggi supereranno il Passo della Futa e della Raticosa per giungere a Bologna e concludervi la terza tappa.

Sabato 19 giugno, quarta e ultima giornata di gara, con gli equipaggi che giungeranno al traguardo di Brescia dopo aver salutato l'Emilia di Reggio e Modena, il Veneto a Verona dove le auto sosteranno in piazza Bra e il Lago di Garda con il tradizionale passaggio a Sirmione e per la prima volta a Salò.