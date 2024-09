Polizia stradale Catania, al via campagna 'Safety days'

Un'intera settimana dedicata alla prevenzione e alla repressione di tutti quei comportamenti che mettono a repentaglio la regolarità e la sicurezza della circolazione stradale. Anche quest'anno la Sezione della polizia stradale di Catania ha predisposto una serie di servizi di prevenzione e controllo nell'ambito della campagna europea Roadpol 'Safety Days', che persegue l'ambizioso obiettivo di zero vittime sulla strada.

In particolare da ieri e fino al 22 settembre la polizia stradale di Catania è impegnata in diverse attività mirate a contrastare quelle condotte ritenute principali causa di incidenti stradali, anche particolarmente gravi, a cominciare dalla repressione dell'alta velocità, al controllo sull'utilizzo dei dispositivi di ritenuta, alla prevenzione della guida sotto l'influenza dell'alcool, dell'uso dei telefoni cellulari.

Inoltre nel contesto della campagna la giornata di oggi è stata interamente dedicata alla promozione della sicurezza stradale con una significativa manifestazione che si è svolta ieri mattina dalle 9 alle 12.30, nello scenario di piazza Federico di Svevia, nei pressi del Museo Civico, con uno stand informativo che ha coinvolto la cittadinanza.

In particolare gli agenti della polizia stradale hanno coinvolto diversi cittadini spiegando loro l'importanza del rispetto delle norme del Codice della strada e facendo conoscere tutte le attrezzature in dotazione alla specialità della polizia.



