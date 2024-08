Aduc, 'automobilisti abbandonati dopo caso airbag Tanaka'

"Case automobilistiche come Honda, Ford, Bmw, Mazda, Citroen, Ds e Toyota, compresa la pericolosità dell'airbag Tanaka installato sulle loro autovetture e consapevoli delle contestazioni che potevano essere loro mosse, hanno deciso di procedere una campagna di richiamo", ma "sono numerose le lamentele e le segnalazioni che arrivano ad Aduc di chi, avendo ricevuto il richiamo, con tanto di segnalazione di non utilizzare il mezzo, sono rimasti privi dello stesso e di qualsivoglia assistenza". Lo afferma in una nota l'associazione dei consumatori Aduc.

Le case automobilistiche, secondo l'associazione, stanno facendo "poco, per non dire nulla, e stanno scaricando sui consumatori le conseguenze di una loro incapacità gestionale.

Abbiamo segnalazioni di persone che da mesi, anche 9, attendono il controllo del mezzo. Altri segnalano di essere divenuti oggetto di scherno da parte di alcune officine autorizzate solo perché, sulla base di quanto indicato dalla casa madre, hanno chiesto una vettura sostitutiva. Ed ancora in molti segnalano, con grande preoccupazione, di essere rimbalzati da un call center all'altro, di non riuscire ad avere notizie certe circa le tempistiche di intervento e di non saper come uscire da questo stallo".

Il consiglio dell'Aduc ai consumatori "abbandonati dalle case automobilistiche" è di "mandare diffide via pec o raccomandate a/r alla casa madre per denunciare il disservizio ed i propri disagi e far sapere che i costi legati all'impossibilità di usare il mezzo verranno interamente a loro addebitati. Queste diffide, che hanno valore legale, costituiscono un punto fermo per un eventuale contenzioso successivo".



