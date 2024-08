Sicurezza stradale, tappa a Sorrento per la campagna della Ps

La campagna itinerante di sicurezza stradale della Polizia di Stato "E…state con noi", finalizzata a veicolare ai giovani la cultura e le condotte di guida sicura, ha fatto tappa a in piazza Lauro a Sorrento e in piazza Vittoria a Napoli.

Due giornate durante le quali gli agenti della Polizia Stradale, presenti con mezzi rappresentativi come il tecnologico Pullman Azzurro e le Lamborghini, hanno mostrato ai giovani le varie tecnologie, l'utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l'etilometro, il precursore e il telelaser, coinvolgendo i ragazzi in giochi a tema, per far capire quanto sia importante guidare senza distrazioni ed in modo corretto.

Contemporaneamente, nei pressi di piazza Angelina Lauro a Meta e in largo Sermoneta, sono stati intensificati i servizi della Polizia Stradale volti al contrasto fenomeno della guida sotto l'effetto di droga ed alcool.

Gli operatori hanno controllato complessivamente 214 persone, 134 veicoli e verificato lo stato di ebbrezza e/o alterazione da sostanze stupefacenti di 157 persone.



