Test Euro Ncap, 5 stelle per Mercedes Classe E e VW Passat

Si aggiudicano le 5 stelle nei crash test Euro Ncap ottenendo il massimo punteggio Mercedes-Benz Classe E, VW Passat, la Škoda Superb e la Škoda Kodiaq. Dacia Duster e Suzuki Swift, invece, non vanno oltre le 3 stelle.

Confermato il massimo punteggio, già assegnato nel 2022 a Bmw X2, Renault Espace e Rafale. Risultato al top, infine, anche per la Mercedes-Benz G580 completamente elettrica, dotata di tecnologia EQ, aggiunta come variante alla Classe G testata nel 2019.

Sono questi i risultati della nuova serie di crash-test e test Euro Ncap - European New Car Assessment Programme (Programma europeo di valutazione delle auto nuove) - l'organizzazione che fornisce ai consumatori valutazioni realistiche e indipendenti delle prestazioni di sicurezza di alcune delle vetture, appena immesse in circolazione, più vendute in Europa.

I modelli Mercedes, VW e Skoda valutati forniscono livelli esemplari di difesa degli occupanti. Passat e Superb, in particolare, offrono una buona protezione di tutte le aree critiche del corpo, sia agli adulti che ai bambini, in tutti i crash-test.

La Classe E perde, invece, terreno in termini di protezione dei pedoni, ottenendo solo una frazione di punto per la salvaguardia del bacino, Uno stop che la porta vicina a dover rinunciare a una stella rispetto agli ultimi protocolli Euro Ncap.

La Bmw X2 è valutata con 5 stelle rispetto ai protocolli 2022, come gemella della X1 e, come la Classe E, offre solo una scarsa protezione del bacino dei pedoni.

Anche Renault Espace e Rafale ottengono la stessa classificazione 2022 della Renault Austral: 5 stelle.

Dacia e Suzuki pagano politiche di marchio che sembrano privilegiare la convenienza alla sicurezza. Tuttavia, la normativa impone che tutte le auto siano dotate di frenata autonoma d'emergenza, sistemi di mantenimento della corsia, limitatori di velocità intelligenti e rilevamento della stanchezza del conducente. Duster e Swift soddisfano questo obbligo, ma non superano nella valutazione le 3 stelle.

Per quanto riguarda la sicurezza attiva, gli standard di Euro Ncap per la valutazione a 5 stelle sono notevolmente più elevati di quelli previsti dalla normativa vigente. Anche la protezione degli occupanti delle vetture mostra ambizioni limitate, con livelli simili e modesti di salvaguardia degli adulti. Per quanto riguarda, invece, la sicurezza dei bambini a bordo, il piccolo SUV rumeno di Dacia supera la Swift, quest'ultima capace, comunque, di un'ottima protezione degli occupanti.

''Quest'ultima serie di test - ha precisato Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci - rivela una diversità di approccio delle case costruttrici di veicoli: per alcuni è più importante la sicurezza, per altri la accessibilità economica. Come Aci ribadiamo l'invito ai costruttori a investire in sicurezza, senza un aggravio dei costi per gli utenti finali e gli automobilisti''.



