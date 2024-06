Confarca, a Roma 72 vittime della strada dall'inizio dell'anno

"Nella città di Roma, dove già si registrano 72 vittime dall'inizio dell'anno, si concentra un terzo degli incidenti nelle strade urbane delle 14 maggiori città italiane. Un record negativo che bisogna assolutamente fermare con la prevenzione e l'educazione stradale tra i più giovani, perché le ultime vittime sono tutte ventenni". È il commento di Paolo Colangelo, del presidente della Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza) dopo gli ultimi due incidenti mortali registrati per le strade della Capitale: a perdere la vita, ieri, in via di Tor Bella Monaca, una giovane donna di 24 anni travolta in monopattino da un'auto guidata da un 22enne che non ha rispettato il semaforo rosso. Due giorni prima, su via Cristoforo Colombo, a perdere la vita è stato un motociclista di 26 anni che è rimasto coinvolto un incidente frontale con un altro centauro ed è stato infine investito da una automobile alla cui guida vi era una ragazza di 21 anni. "Incidenti stradali come gli ultimi accaduti a Roma, hanno per protagonisti giovani che spesso sono noncuranti dei pericoli della strada - fa notare Colangelo - Spesso in questa tipologia di sinistri vi sono gravi responsabilità dei conducenti o imprudenza. Se non partiamo dalla prevenzione, le sole sanzioni risulteranno inutili - conclude il presidente della Confarca - La città di Roma, stando ai dati Asaps, conta un numero di vittime ogni centomila abitanti che è doppio o triplo rispetto ad altre capitali europee, ed il più delle volte questi incidenti avvengono per lo sprezzo delle regole. Bisogna investire su una nuova cultura sulla sicurezza stradale".



