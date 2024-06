Aci, giubbottini catarifrangenti a ragazzi Cpia di Agrigento

Continua l'impegno di solidarietà, inclusione sociale e sicurezza stradale dell'Automobile Club Agrigento. Oggi 7 giugno 2024 il presidente Salvatore Bellanca e la direttrice di Ac Agrigento Giuseppina Danile, in collaborazione con il Cpia di Agrigento, diretto dal Dirigente Scolastico Santino Lo Presti, hanno consegnato a circa un migliaio di ragazzi e ragazze migranti utenti dell'istituto dei giubbottini catarifrangente da indossare dopo il tramonto per rendersi visibili dai mezzi in circolazione.

I ragazzi migranti nella città di Agrigento per spostarsi usano tantissimo il monopattino e le bici a pedalata assistita, mettendo a repentaglio la loro vita percorrendo il tragitto da casa a lavoro o a scuola in completa oscurità. Per questo gli è stato donato il giubbottino, necessario a rendersi visibili dai veicoli in circolazione per la propria e altrui sicurezza, cosi come recita lo slogan Aci "Stay Bright".

La consegna si è svolta in concomitanza con la giornata conclusiva dell'anno scolastico 2023/2024 e in occasione della presentazione della "biblioteca del mondo," allestita presso la sede centrale dell'Istituto.

La biblioteca è stata realizzata dal professor Lo Presti per ospitare tutti i libri e le culture che da anni la città di Agrigento accoglie.



