Euro Ncap: 5 stelle per NIO EL6 Toyota CHR e Honda CR-V

In base ai dati forniti dall'ACI, negli ultimi crash-test Euro Ncap sono state messe alla prova un'elettrica e due ibride con risultati decisamente positivi. Nello specifico, la NIO EL6 ha maturato le agognate 5 stelle sfruttando anche le potenzialità offerte dalla frenata d'emergenza automatica che mette a frutto il lavoro di una telecamera, un radar e un lidar per rilevare le persone circondano il veicolo ed evitare o ridurre gli incidenti. Lo stesso punteggio è stato ottenuto dalla nuova Toyota CHR; anche in questo caso il sistema di frenata autonoma d'emergenza si è comportato bene, ed ha avuto il massimo dei voti in quasi tutti i test. Un contributo alla valutazione della vettura giapponese è arrivato anche dal sistema di monitoraggio del conducente (di serie), che si basa sugli input dello sterzo e sulla posizione della corsia per rilevare gli indicatori di guida sonnolenta.

Notizie positive anche in casa Honda, con la CR-V 2.0 Hybrid che ha raggiunto una valutazione di 4 stelle con l'equipaggiamento di base, ed è arrivata ad avere le 5 stelle con il pacchetto opzionale Honda Sensing 360 che include radar angolari per migliorare le prestazioni del sistema avanzato di assistenza alla guida.



