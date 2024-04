Polizia e università Lumsa insieme per la sicurezza stradale

Polizia di Stato e Università Lumsa insieme per la sicurezza stradale. Questa mattina il rettore dell'ateneo, Francesco Bonini ed il prefetto Renato Cortese, direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, hanno firmato un protocollo d'intesa della durata di tre anni per valorizzare un modello di sicurezza integrata e partecipata per una più incisiva attività di prevenzione, che include la realizzazione di progetti - anche di rilevanza europea - finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e al rispetto delle regole, nonché al contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida, quali l'eccesso di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco, l'utilizzo del cellulare e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Lumsa e Polizia si impegnano a sviluppare e valutare forme di collaborazione per iniziative congiunte nei settori della formazione, dell'informazione, dell'educazione stradale e della prevenzione degli incidenti stradali, rivolte agli studenti e alla comunità accademica, attraverso: percorsi formativi e informativi sui temi della sicurezza stradale destinati agli studenti, anche attraverso l'individuazione di spazi dove approfondire le tematiche; interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti alla comunità Lumsa per favorire azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti sulle strade; iniziative comuni volte alla progettazione e alla diffusione di attività accademiche e culturali, nonché di formazione post laurea e professionistica in materia di sicurezza stradale e diritto della circolazione stradale.

Sono previsti incontri con operatori della Polizia stradale che metteranno a disposizione degli studenti professionalità, conoscenze e strumenti utili, mentre l'università renderà disponibili le proprie competenze scientifiche e gli spazi del campus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA