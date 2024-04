Sicurezza stradale, 236 studenti a Bolzano per il progetto Abc

Sono più di 30 mila gli studenti delle scuole superiori coinvolti in dieci anni nel progetto didattico per la sicurezza stradale "Abc". L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Autostrada del Brennero e Polizia stradale, mira a sensibilizzare i giovani sui pericoli della guida distratta o imprudente, enfatizzando la gravità di comportamenti come l'uso del cellulare alla guida o l'eccesso di velocità.

Giunto alla decima edizione, il progetto, dopo l'esordio a Guastalla, ha fatto tappa a Bolzano dove 236 studentesse e studenti hanno partecipato alla mattinata formativa presso l'auditorium del liceo Pascoli. Gli incontri, suddivisi tra momenti teorici e pratici, offrono agli studenti l'opportunità di comprendere il significato della sicurezza stradale attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona le conseguenze di un incidente. Gli organizzatori puntano a un cambiamento culturale tra i giovani, promuovendo un atteggiamento responsabile alla guida, nella speranza di ridurre significativamente l'incidentalità.

L'iniziativa comprende anche dimostrazioni pratiche e l'uso di tecnologie innovative per educare i futuri conducenti, con il supporto di diverse organizzazioni e enti locali che contribuiscono al successo dell'evento. Il programma ha proposto anche un quiz sui temi trattati: il maggior numero di risposte esatte è stato dato dalla 4G dell'istituto Galilei, che si è aggiudicata un premio.

"In queste dieci edizioni - ha commentato l'amministratore delegato di Autobrennero, Diego Cattoni - abbiamo ottenuto risultati straordinari, coinvolgendo e sensibilizzando migliaia di giovani prossimi alla patente alla sicurezza stradale. Il progetto ABC, accanto agli investimenti in tecnologia, innovazione e manutenzione, si conferma dunque come una strategia efficace messa in atto da Autobrennero per perseguire un obiettivo ambizioso eppure necessario: arrivare a tassi di incidentalità prossimi allo zero".

"Il connubio tra Polizia e Autobrennero nasce - ha osservato il Questore di Bolzano Paolo Sartori - con la nascita stessa dell'autostrada e ha dato grandi risultati, nella prevenzione e nella gestione. Le attività di formazione come questa ci aiutano nell'importante compito della diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole".



