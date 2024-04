Operativi gli autovelox fissi sulla strada Cimpello-Sequals

Sono operativi i sistemi di rilevazione della velocità tutor lungo la Cimpello-Sequals, grazie a una convenzione di concessione degli impianti tra Fvg Strade e polizia stradale. L'atto è stato firmato stamani alla presenza del prefetto, Domenico Natalino Manno, che aveva chiesto agli enti di accelerare le procedure dopo il grave incidente, con tre morti, accaduto a inizio anno, nello scontro tra un camion e un'ambulanza della Croce Rossa.

Negli ultimi giorni sono stati fatti dei test che hanno rilevato, in 48 ore, oltre 960 infrazioni. Nella sola notte scorsa, durante un test durato dieci ore, sono state rilevate 90 infrazioni.

All'inaugurazione degli impianti, assieme ai sindaci dei comuni interessati dal passaggio della strada regionale a scorrimento veloce 177, era presente anche l'assessora regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante: "Abbiamo dato attuazione in tempi molto rapidi a una serie di misure utili ad aumentare la sicurezza sulla Cimpello-Sequals, strada purtroppo caratterizzata da un alto tasso di incidentalità. Oggi inauguriamo un moderno sistema di autovelox, finanziato dalla Regione con un contributo di 400mila euro, che si aggiunge alla segnaletica sperimentale già predisposta per limitare la velocità dei veicoli e il numero di sorpassi pericolosi".





