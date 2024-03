La Romania è il Paese europeo più pericoloso per chi guida

In base alla elaborazione fatta da Vignetteswitzerland.com sulle statistiche del 2022, la Romania è il Paese europeo più pericoloso per la guida, seguito dalla Serbia e dalla Bulgaria rispettivamente al secondo e terzo posto.

Sul fronte opposto, quello del Paese con minori rischi sulle strade, la classifica vede al primo posto la Norvegia seguita da Svezia e Regno Unito.

Le cifre che collocano la Romania in vetta alla classifica della pericolosità - secondo lo studio realizzato nella Confererazione Elvetica - enfatizzano i 85,81 morti per milione di abitanti, che è il valore più alto di tutti i Paesi analizzati.

Si tratta comunque di un calo del 10,26% rispetto a dieci anni prima quando erano stati registrati 95,62 decessi per milione di abitanti. La Serbia è al secondo posto con 82,65 morti per milione di abitanti (-13,01% rispetto al 2012 quando c'erano stati 95,01 morti per milione di abitanti). Al terzo posto c'è la Bulgaria con 77,64 morti per milione di abitanti.

Lo studio di Vignetteswitzerland.com ha collocato al primo posto per sicurezza sulle strade la Norvegia con soli 21,38 decessi per milione di abitanti. Se confrontato con quelli del 2012 invece, i dati evidenziano un calo del 26,48% quando si erano registrati 29,08 decessi per milione di abitanti.

Al secondo posto nella classifica dei Paesi più sicuri, la Svezia con 21,72 morti per milione di abitanti. In questa nazione il calo rispetto al 2012 è stato ancora più evidente: - 27,74%, quando erano stati registrati 30,05 morti per milione di abitanti.

Il Regno Unito si colloca al terzo posto, con 25,89 morti per milione di abitanti. La variazione dei decessi stradali è però meno significativa con un calo di appena il 9,51% rispetto al 2012, quando i decessi erano stati 28,61 per milione di abitanti.

"Considerando quanto l'Europa sia connessa e quanto sia facile viaggiare da un Paese all'altro - ha detto M. E.

Wijnmalen, ceo di Vignetteswitzerland.com - è importante conoscere le condizioni di guida di ogni Paese in cui si viaggia. Molti fattori possono influire su queste condizioni, come la qualità delle strade, le norme della circolazione e persino le modifiche ai limiti di velocità possono influenzare il rischio che si corre muovendosi su strada".



