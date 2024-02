Sicurezza stradale, a Napoli il Comune in campo con i rider

Migliorare la sicurezza stradale a tutela dei rider e dei cittadini è l'obiettivo della 'Carta' presentata oggi a Napoli e nata dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e Just Eat, tra i leader mondiali del digital food delivery. La città di Napoli è la prima in cui il progetto pilota prende forma. Il documento, in nove punti, prevede iniziative congiunte di educazione e formazione.

La 'Carta della sicurezza stradale' assegna all'azienda la formazione obbligatoria dei rider con corsi di sicurezza e uso corretto dei dispositivi per evitare comportamenti rischiosi; prevista anche la fornitura di caschi, giubbotti catarifrangenti e altri dispositivi di sicurezza, oltre a un'assicurazione integrativa per i rider che utilizzano mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria. Il Comune di Napoli invece si impegna, "compatibilmente con le risorse finanziarie e l'ordinaria programmazione", alla manutenzione delle infrastrutture stradali; a valutare l'intensificazione dei servizi di controllo del traffico; a valutare, nell'ambito dell'eventuale realizzazione di nuove piste ciclabili, la previsione di aree di parcheggio dedicate a velocipedi.

"È necessario - per il sindaco Gaetano Manfredi - partire dall'educazione e dalla formazione nei luoghi di lavoro e promuovere un ruolo più attivo e propositivo delle istituzioni locali. Questo progetto è un ulteriore passo verso un miglioramento generale sulla sicurezza stradale".

"Questa Carta rappresenta un nuovo tassello importante - ha spiegato Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia - in linea con il nostro impegno per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri lavoratori attraverso percorsi di formazione specifici. Il coinvolgimento delle istituzioni è fondamentale". A Napoli lavorano con Just Eat 170 rider come lavoratori dipendenti e sono oltre mille i ristoranti presenti sulla piattaforma.



