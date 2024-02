Cellulare alla guida, 285 punti tagliati dalla Polstrada

Un automobilista è stato sorpreso mentre, nel traffico rallentato dell'ora di punta sulla tangenziale di Bologna, stava mostrando alla figlia seduta sul sedile del passeggero come funziona una app di intelligenza artificiale sul suo smartphone. Un altro pretendeva che gli agenti, prima di sanzionarlo, verificassero l'importanza della chiamata che stava facendo. Sono alcuni dei casi registrati dalla Polizia Stradale nei controlli svolti lo scorso settimana nel nodo autostradale e sulla tangenziale di Bologna, per contrastare l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida.

Una operazione definita ad 'alto impatto', che ha portato sanzionare 57 automobilisti: il bilancio è di 285 punti patente decurtati con contravvenzioni per circa 6.500 euro. A svolgere il servizio sono state pattuglie delle Sottosezioni di Altedo - Malalbergo e di Bologna Sud. Secondo la Polstrada, i controlli realizzati nelle ultime settimane hanno già iniziato a dare buoni frutti, con un sensibile calo degli incidenti in tangenziale, e che anche per questo saranno intensificati.





