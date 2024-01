Sicurezza stradale, a Fiumicino 300 agenti a confronto

A Fiumicino giornata di studio, confronto ed approfondimenti, rivolto agli operatori di polizia Stradale, sul disegno di legge "Sicurezza stradale e Codice della strada", per circa trecento agenti di polizia locale giunti da molti comuni del Lazio e d'Italia. Al convegno, organizzato dal Corpo di Polizia locale del Comune di Fiumicino, partecipano anche rappresentanze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria, aeronautica, Città metropolitana.

"Per qualità e quantità dei partecipanti il convegno oggi ha centrato in pieno il suo obiettivo, con successo - ha detto il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha aperto i lavori e che ha lanciato un appello sulle risorse delle amministrazioni locali, "spesso sole" - E mette al centro quei temi strategici, riguardo l'azione del legislatore, che l'Italia ed il Lazio devono discutere con gli addetti ai lavori; non da meno, un confronto su come e quali risorse, spesso non sufficienti, è necessario investire per attuare le leggi, tema che non va omesso. Oggi ci ritroviamo con una nuova iniziativa legislativa che è figlia dei nostri tempi, e sappiamo, sulla sicurezza stradale, quanto le amministrazioni locali debbano impegnarsi per dare le risposte alla domanda di sicurezza che arriva sempre maggiore, siano i pedoni, i ciclisti, dei pendolari ed automobilisti. Questo Codice regola ed indica anche delle strette sul tasso d'alcolismo, sui cellulari, sui monopattini, sugli stupefacenti. Gli atti che usciranno dall'incontro odierno saranno utili per riflettere".

"Questa iniziativa ci aiuta a confrontarci ed a capire meglio alcuni aspetti delle riforme del Codice della strada che tanto ci impegnano nel quotidiano. I relatori ci aiutano ad approfondire le nostre competenze per svolgere al meglio il servizio su strada", ha spiegato il Primo Dirigente Corpo di Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola, che modera i lavori.



