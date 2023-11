Friuli VG: nel 2022 più incidenti stradali, ma calano le vittime

Nel 2022, anno caratterizzato da una netta ripresa della mobilità, si sono verificati in Friuli Venezia Giulia 3.265 incidenti stradali che hanno causato la morte di 74 persone e il ferimento di altre 4.105. Rispetto al 2021 l'aumento del numero di incidenti (+9,9%) e di feriti (+10,6%) è superiore a quanto registrato a livello nazionale (+9,2% per entrambi) mentre le vittime della strada diminuiscono del 9,8% (passando da 82 a 74) a fronte di un aumento del 9,9% nel complesso del Paese. E' quanto emerge da un focus sugli incidenti stradali in Fvg diffuso dall'Istat.

Tra il 2001 e il 2010 le vittime della strada in Fvg si sono ridotte del 50,2%, più della media nazionale (-42,0%). Fra il 2010 e il 2022 si registrano ulteriori diminuzioni, rispettivamente di -28,2% e -23,2%. Nel 2022 il costo dell'incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 17,9 miliardi in Italia e in oltre 360 milioni per il Fvg.

L'incidentalità è particolarmente elevata nei comuni capoluogo di Trieste, Pordenone, Udine e, in generale, in quelli al di sopra dei 10mila abitanti, lungo gli assi autostradali e la Grande viabilità triestina. Nel 2022 il maggior numero di sinistri (70,9%) si è verificato sulle strade urbane, provocando 26 morti (35,1%) e 2.800 feriti (68,2%).

Il 47% degli incidenti è avvenuto tra maggio e settembre. In generale, nell'anno, l'81% ha avuto luogo tra le 7 e le 20. Il venerdì e il sabato notte si concentrano il 46% degli incidenti notturni, il 50% delle vittime e il 47,6% dei feriti.

Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 39,8% dei casi.

I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano l'81,1% delle vittime e il 74,0% dei feriti in incidenti stradali; i pedoni l'8,1% dei deceduti e il 9,3% dei feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA