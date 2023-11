Veneto, nel 2022 crescono del 6,6% gli incidenti stradali

Nel 2022, in base all'Istat, in Veneto si sono verificati 13.220 incidenti stradali che hanno causato la morte di 321 persone e il ferimento di altre 17.286.

L'anno 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell'incidentalità stradale.

Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+6,6%), i feriti (+4,7%) ma la variazione maggiore si riscontra per le vittime (+12,6%) diversamente da quanto avviene a livello nazionale dove, ad un aumento maggiore del numero di incidenti (+9,2%) e feriti (+9,2%), corrisponde una variazione più contenuta del numero delle vittime (+9,9%).

Nel 2022 il costo dell'incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 17 miliardi e circa 900 milioni di euro per l'intero territorio nazionale (303,5 euro pro capite) e oltre 1,5 miliardi di euro (315,4 euro pro capite) per il Veneto; la regione incide per l'8,5% sul totale Italia.



