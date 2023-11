Consiglio Puglia, nuova edizione progetto sicurezza stradale

Il Consiglio regionale pugliese lancia la nuova edizione del bando 'Pillole di…Sicuezza". Le scuole secondarie di primo grado della Puglia possono candidarsi per partecipare progetto dell'Ansi Comitato di Bari, Associazione Nazionale Scuola Italiana, promosso dal Consiglio Regionale della Puglia. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la cattedra di Illustrazione scientifica dell'Accademia di belle arti di Bari, il Moto Club Bari A.S.D., l'Associazione 'aMichi' di Michele Visaggi, il Lions Club 'Bari San Nicola', i fumettisti, illustratori scientifici Salvatore Modugno e Luna Montatore ed è patrocinata dalla Città di Bari, dalla Prefettura di Bari, dal comando della polizia locale e si avvarrà del supporto dell'Associazione nazionale scuola italiana. Il progetto è giunto ormai alla quinta edizione, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ha la finalità di formare gli alunni per sottolineare la responsabilità individuale dei buoni comportamenti da tenere su strada. Il libretto a fumetti, distribuito a tutti gli alunni coinvolti, a supporto delle attività, è sempre aggiornato e nella nuova versione comprende anche regole essenziali per la guida dei monopattini. All'educazione stradale si affianca l'educazione civica.



