Bosch Mobiity, obiettivo sicurezza futuri veicoli elettrici

Vengono chiamati 'veicoli definiti dal software' e il loro debutto è previsto per la metà del decennio. Offriranno due importanti vantaggi, cioè la velocità di sviluppo dei nuovi modelli (in quanto l'implementazione di nuove funzioni nei sistemi esistenti invece di richiedere anni, sarà solo questione di giorni) e il disaccoppiamento dello sviluppo software e hardware, in modo che gli aggiornamenti dei programmi e delle funzioni possa prolungare la 'giovinezza' delle auto.

Lo ha spiegato il colosso della componentistica e dei servizi Bosch che prevede entro il 2030, per il settore dei veicoli definiti dal software, un mercato globale significativamente superiore a 200 miliardi di euro .

"Gli automobilisti di tutto il mondo desiderano integrare perfettamente i loro veicoli nel loro mondo digitale. Dopotutto - ha detto Markus Heyn, a capo di Bosch Mobility - ci siamo abituati a continui aggiornamenti e nuove funzionalità nei nostri smartphone o nei nostri Pc. Ora lo stiamo applicando anche alle auto".

In funzione di questo cambiamento e delle nuove tendenze nell'ingegneria automobilistica, Bosch ha recentemente riorganizzato la sua struttura operativa. Il settore di business Mobility - che raggiungerà un fatturato annuo di 80 miliardi di euro entro il 2029 - sta affrontando questa trasformazione.

"Per illustrare cosa intendo - ha detto Heyn - prendiamo l'esempio dei nostri sistemi di controllo della frenata. Anche se il 2022 è stato un anno difficile, abbiamo comunque visto questa parte della nostra attività crescere di oltre il 25% che è stata significativamente più veloce del mercato". Un passaggio fondamentale è il debutto di Esp 10 che entrerà in produzione nelle prossime settimane. Questa generazione è molto più di un semplice miglioramento dell'hardware. Il vero salto innovativo è nel software in quanto il Vehicle Dynamics Control 2.0 che può far parte di Esp 10 introduce un nuovo concetto di gestione che svolge un lavoro ancora più rapido e accurato di stabilizzazione dei veicoli.

Nelle auto elettriche il Vehicle Dynamics Control 2.0 può intervenire non solo sull'impianto frenante, ma anche sulla trasmissione elettrica e sul sistema sterzante elettrico. Ciò rappresenta un vantaggio tangibile in termini di sicurezza, con azioni correttive meno invasive e spazi di frenata più brevi.

Ciò che è ancora più importante per il futuro dell'auto - come lo sono stati l'Abs e il primo Esp - è che il nuovo sistema di controllo non deve far parte dell'unità Esp, ma può essere integrato in alternativa nel computer centrale del veicolo.

In futuro, infatti, sarà disponibile anche come pacchetto software autonomo e farà parte di una soluzione Bosch per la gestione del movimento del veicolo che coordina ogni aspetto del movimento del veicolo assumendo il controllo centralizzato di frenata, sterzo, gruppo propulsore e telaio.