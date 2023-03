Guida sicura, a Firenze il corso 'calciatori responsabili'

Si è tenuta a Firenze, presso Ex Leopoldine in Piazza Tasso, la parte teorica del Progetto "Calciatori Responsabili", format teorico-pratico sulla mobilità responsabile ed ecosostenibile che educa il partecipante ad un nuovo stile di guida basato su tecniche specifiche (e innovative) organizzato da Paolo Ciuffi, CEO e fondatore di D6 Drive Responsibly in collaborazione con l'Associazione Gabriele Borgogni Onlus e l'avvocato Annalisa Parenti.

A seguire il corso, i giovanissimi giocatori della Squadra calcistica di Eccellenza, S.C. Porta Romana ed alcuni rappresentanti delle loro famiglie già presenti lo scorso 29 gennaio per la presentazione del Progetto.

Oltre a Paolo Ciuffi hanno dato il proprio contributo l'allenatore e campione Stefano Carobbi, ex calciatore con oltre 200 presenze in serie A, Tommaso Ciuffi e Matteo Gonfiantini, piloti rally, presidente della Associazione Gabriele Borgogni, Valentina Borgogni.

"Ecoguida significa cambiare il proprio stile di vita, non solo di guida - spiega Paolo Ciuffi, pilota professionista che nell'agonismo sportivo vanta decine di vittorie assolute in gare nazionali - la postura è fondamentale, con la giusta postura si è pronti agli imprevisti della strada, si possono fare movimenti rapidi. Questo, ad esempio, nelle scuole guida non viene mai insegnato. Si deve imparare ad andare piano. Andare piano come veloci, quando si fa agonismo, è molto simile, ma - conclude Ciuffi - si deve apprendere prima l'andare piano".

L'avvocato Annalisa Parenti -legale dell'associazione Gabriele Borgogni Onlus- ha affrontato il delicato tema della sicurezza stradale e spiegato ai presenti in platea, cosa sia l'omicidio stradale e l'importanza della sua introduzione "La legge che regola l'omicidio stradale - ha specificato l'avvocato - è del 2016. Sono stati necessari molti anni perché questo reato venisse introdotta. Purtroppo ha evidenziato l'Avvocato che nonostante questa norma sia in vigore ormai da anni, ancora sono pochissime le persone che la conoscono davvero".

Il progetto "Calciatori Responsabili" prevede una giornata di attività formativa teorica in aula e, successivamente, due giornate di attività formativa pratica su percorso stradale opportunamente studiato, suddivise in 4 sessioni della durata di 4h ciascuna.