Installata nuova barriera spartitraffico sulla Basentana

Sono stati conclusi, con 20 giorni di anticipo rispetto al previsto, i lavori per l'installazione della nuova barriera spartitraffico di ultima generazione su un tratto di otto chilometri della "Ss 407 Basentana", ricompresi tra i territori di Ferrandina e di Pisticci (Matera): ne ha dato notizia l'ufficio stampa di Anas.

I lavori, per un investimento complessivo di circa 7,5 milioni di euro, rientrano nel più ampio intervento di riqualificazione dell'intero itinerario costituito dal Raccordo Autostradale 5 e dalla strada statale 407 ed hanno riguardato oltre la barriera spartitraffico, anche la realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque e di una banchina laterale pavimentata, oltre a nuovi tratti di pavimentazione con la relativa segnaletica orizzontale.

Anas ha anche comunicato che "tra marzo e aprile è prevista la fine dei lavori per la nuova barriera spartitraffico anche tra Ferrandina e Salandra e tra Calciano e Garaguso, sempre in provincia di Matera, per un investimento rispettivamente di 3,5 milioni per il primo e di oltre sei milioni per il secondo.

Lavori che rientrano nel complessivo impegno a dotare di 60 chilometri di spartitraffico la "Basentana".