Multe per guida dopo alcol e droghe in aumento

Sono in aumento le infrazioni per guida dopo alcol e droga, 6.426. Le violazioni per mancato uso dei dispositivi di sicurezza, casco e cinture, e per l'uso del cellulare alla guida ammontano invece a 134.463. Lo rileva l'Anci, nel rapporto sull'attività annuale della Polizia locale, secondo cui nel 2022 c'è stata una diminuzione degli incidenti con feriti rispetto ai dati prima dalle pandemia: sono passati dai 76.099 del 2019 ai 65.309. Si sottolinea tuttavia un crescente coinvolgimento degli utenti più deboli, come ciclisti e pedoni, negli incidenti in ambito urbano. In merito alle infrazioni, in 2.210 casi è stato riscontrato il reato di fuga o omissione di soccorso.

"Tra le violazioni, emergono alcuni dati che suscitano preoccupazione", sottolinea l'associazione dei Comuni. Nel rapporto l'Anci evidenzia in particolare la crescita delle infrazioni al codice della strada per guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (6.426 violazioni accertate); il dato sulle mancate coperture assicurative (46.674 sanzioni, in aumento rispetto al precedente anno quando si erano attestate a 42.029); le violazioni per il mancato uso dei dispositivi di sicurezza(casco e cinture) e per l'uso del cellulare alla guida che ammontano a 134.463; infine, l'odioso reato della fuga o omissione di soccorso che è stato riconosciuto in 2.210 casi.