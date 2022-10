Firenze, torna Vigilandia: campo scuola per sicurezza stradale

Un campo scuola rinnovato e riqualificato, in modo da permettere a bambini e ragazzi di poter partecipare a lezioni pratiche di sicurezza stradale e anche pratiche, con un giro in bicicletta all'interno dell'area.

È 'Vigilandia', che si trova all'interno del parco di San Salvi, nel Quartiere 2 a Firenze. Gli interventi, inaugurati stamani e costati 150.000 euro, hanno visto in particolare il rinnovo e la sostituzione delle finiture delle superfici, degli elementi edilizi e impiantistici: è stata ripavimentata tutta la viabilità asfaltata, smontati e recuperati dove possibile e nel caso sostituiti i cordoli, ripristinate le aiuole con nuovo manto erboso. "Oggi inauguriamo il nuovo spazio dedicato a Vigilandia, che è stato rigenerato grazie al contributo di Avr e delle Fondazioni Guarnieri e Borgogni, con la collaborazione della polizia municipale - ha detto il sindaco Dario Nardella -.

È un luogo non solo di gioco, ma anche di insegnamento, dove i bambini imparano a rispettare le regole e il valore della sicurezza stradale, che è una delle sfide più importanti delle nostre città perché ci sono ancora troppi feriti e troppe persone che muoiono sulla strada, molto spesso per eccesso di velocità". L'assessore alla polizia municipale Stefano Giorgetti ha sottolineato che "la sicurezza stradale rappresenta una delle priorità dell'amministrazione", per l'assessore all'educazione Sara Funaro si "tratta di un progetto molto utile per i nostri bambini. È bello vedere il loro entusiasmo mentre partecipano alle iniziative".