Continental PremiumContact 7: arriverà in autunno

Il nuovo pneumatico di Continental PremiumContact 7, successore del PremiumContact 6, sarà disponibile presso i rivenditori nell'autunno del 2022. Fornisce prestazioni migliorate rispetto al predecessore in termini di maneggevolezza, comfort ed in frenata grazie a nuove tecnologie costruttive unite ad un upgrade del design. Durante lo sviluppo della nuova generazione, Continental si è focalizzata sulla massima sicurezza per tutti i tipi di guida, nonostante la base di partenza rappresentata dal modello precedente fosse già molto elevata. Con le prime misure disponibili, Continental PremiumContact 7 sarà già in grado di coprire un'ampia gamma di veicoli.