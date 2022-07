Monopattini: Comune Firenze offre bonus casco da 30 euro

Dal 20 luglio nel comune di Firenze sarà possibile richiedere online il bonus per l'acquisto del casco per il monopattino elettrico: il contributo, spiega il Comune, copre quota parte del costo sostenuto, fino a un massimo di 30 euro, per l'acquisto di un casco protettivo effettuato in qualsiasi negozio fisico o online, fino ad esaurimento delle risorse appositamente stanziate.

Possono richiedere il 'bonus casco monopattino' tutti i cittadini residenti nel Comune di Firenze, proprietari di monopattino elettrico o utilizzatori dei servizi di sharing monopattini, che abbiano acquistato un casco protettivo dopo l'1 novembre 2021 e dispongano della documentazione fiscale (scontrino) attestante l'acquisto effettuato. Il Comune nel 2021 aveva esteso l'obbligo di utilizzo del casco per i monopattini elettrici anche ai maggiorenni: nell'aprile di quest'anno il tar della Toscana ha annullato il provvedimento, per via della "non competenza normativa" del Comune di Firenze in materia di sicurezza stradale.