Opel: i vantaggi del programma di manutenzione

Per una maggiore sicurezza è fondamentale il perfetto funzionamento di un veicolo, anche dopo parecchi chilometri, che è sempre legato alle regole di una buona manutenzione. Per i clienti Opel c'è una piacevole novità, che consiste in un programma dedicato alla manutenzione della vettura con uno sconto del 20%.

Riguarda le principali operazioni che di manutenzione ordinaria, come ad esempio: cambio olio motore, filtri olio, aria e abitacolo; controllo dello stato di usura del gruppo distribuzione e pompa dell’acqua; sostituzione della coppia spazzole tergicristallo anteriore o posteriore; controllo usura dell’impianto frenante con eventuale sostituzione di dischi e pastiglie freno anteriori e/o posteriori e sostituzione di un treno di pneumatici.

Sulla pagina web dedicata è possibile ricevere ulteriori dettagli sulle condizioni e scaricare un coupon da presentare in una delle officine autorizzate aderenti. La richiesta del coupon avviene per via telematica, per ognuna delle operazioni di manutenzione individuate, e si attiva inserendo la propria e-mail. Alla ricezione del coupon elettronico, dalla stessa pagina web è possibile individuare il riparatore autorizzato più vicino, e procedere con la prenotazione dell’appuntamento.