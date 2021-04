Volvo XC40 Recharge, nuovo riconoscimento per la sicurezza

L'intera gamma Volvo è certificata per sicurezza dall'American Insurance Institute for Highway Safety. L'ultimo modello ad ottenere il riconoscimento è stato XC40 Recharge a trazione completamente elettrica, che ha ha ottenuto l'attestato di Top Safety Pick Plus (TPS+) dall'organizzazione no-profit statunitense per la sicurezza stradale (IIHS). Grazie al riconoscimento assegnato a questo modello, Volvo Cars è ora l'unico marchio automobilistico ad aver ottenuto il TSP+ per tutta la sua gamma di prodotti.

XC40 Recharge è il primo SUV compatto a trazione elettrica al 100% ad aggiudicarsi il premio, un conseguimento che va ad aggiungersi al record stabilito da Volvo il mese scorso per aver ottenuto il maggior numero di premi TSP+ nell'arco di un anno, da quando è iniziata l'assegnazione di questi premi nel 2013.

L'IIHS assegna la qualifica TSP+ ai veicoli che garantiscono il più elevato livello di sicurezza. Volvo Cars ha ricevuto nove premi TSP+ a febbraio, cinque a marzo e ora uno ad aprile, per un totale di 15 premi nel 2021.

"Indipendentemente dalla linea della carrozzeria, dalla motorizzazione o dagli allestimenti, ogni Volvo garantisce una protezione all'avanguardia in caso di incidente - ha commentato Anders Gustafsson, presidente e CEO di Volvo Car USA - e siamo orgogliosi che l'IIHS abbia riconosciuto questo fatto assegnando un Top Safety Pick Plus a ogni veicolo che produciamo oggi.

Nessun'altra Casa automobilistica ha ricevuto un riconoscimento del genere per tutte le linee di modelli".