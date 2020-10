Volvo, tecnologia come garanzia di sicurezza

Non un incentivo alla distrazione, ma un'utile strumento per ridurne gli effetti. E' così che Volvo interpreta la tecnologia a bordo delle proprie auto, che a proposito dell'uso degli smartphone e dei touch screen a bordo, ha dato il via a un dibattito sui pericoli della distrazione quando si è al volante. Su questo tema, gli esperti di sicurezza di Volvo Cars sostengono che la distrazione è un fatto naturale e che la tecnologia dovrebbe essere usata per assistere le persone nei loro spostamenti quotidiani. "È facile pensare che i telefoni e gli schermi siano l'unica piaga che affligge i guidatori moderni, quando è la vita nel suo complesso a distrarre le persone - ha dichiarato Malin Ekholm, responsabile del Centro Sicurezza di Volvo Cars - e sappiamo che le persone non si distraggono di proposito, eppure succede. Può capitare di essere in ritardo a prendere i figli all'asilo e di essere quindi un po' in tensione. Oppure di mettersi al volante dopo una brutta giornata di lavoro. Tutto questo si ripercuote sul modo in cui si guida". Malin Ekholm ha espresso queste e altre considerazioni in occasione di uno speciale webcast sulla sicurezza organizzato da Volvo questa settimana. "La realtà è che le persone desiderano tenersi in contatto con gli amici e i familiari, seguire gli impegni di lavoro e gestire le attività del tempo libero, e che ognuno reagisce in modo diverso alla distrazione - ha spiegato Ekholm - ed ecco quindi che desideriamo incontrare i nostri clienti dove preferiscono loro e non dove vogliamo noi. Per questo motivo ci concentriamo sul favorire un uso corretto della tecnologia, così che possa assistere e tutelare maggiormente chi è al volante". Un esempio di come Volvo ha deciso di utilizzare la tecnologia attivamente per contrastare i pericoli legati alla distrazione, è quello relativo ai suoi sistemi di sicurezza attiva con frenata automatica e assistenza allo controllo dello sterzo, che sono progettati per essere pronti a intervenire nel caso in cui il conducente perda la concentrazione o si distragga per una frazione di secondo. "Poter impostare a voce le funzionalità principali della propria Volvo consente di tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada - ha aggiunto Ekholm - i sistemi di sicurezza attiva, come le funzioni City Safety, Run-off Road Mitigation e Oncoming Lane Mitigation con assistenza al controllo dello sterzo, possono essere paragonati a un paio di occhi in più che vegliano su chi è a bordo".