Volkswagen Tiguan, test finali per il C-Suv tedesco

Volkswagen sta lavorando ad una nuova generazione della Tiguan, un modello che è stato venduto in più di 7,4 milioni di unità nel mondo dal lancio avvenuto nel 2007.



Al momento, la vettura è impegnata nei test finali che ne precedono il lancio ed il successivo ingresso sul mercato. Basata sulla nuova generazione della piattaforma modulare denominata MQB evo, avrà diversi tipi di alimentazione: dai motori turbodiesel alle power unit ibride plug-in. Queste potranno contare su un autonomia in elettrico che può arrivare fino a 100 chilometri, ed offriranno, di serie, la possibilità di ricaricare in corrente continua.

Non mancheranno unità turbo benzina e turbo benzina mild hybrid.

Offerta esclusivamente con trasmissione automatica a doppia frizione DSG con funzioni del cambio spostate nelle vicinanze del volante, in stile ID, la nuova Tiguan avrà uno schermo per il sistema multimediale che può arrivare fino a 15 pollici.

L'abitacolo, inoltre, potrà essere arricchito con sedili anteriori ergoActive, in opzione, i quali, oltre ad offrire una regolazione lombare pneumatica a 4 vie e un massaggio pneumatico a 10 camere negli schienali, consentono anche il riscaldamento e la ventilazione.

Il volume del bagagliaio della nuova generazione della Tiguan è superiore di 33 litri rispetto al modello precedente, nonostante la lunghezza dell'auto crescerà di 3 cm, a testimonianza del lavoro compiuto in merito allo sfruttamento dello spazio.

A livello di tecnologia la vettura offrirà la possibilità di avere i fari a matrice HD, ed avrà una nuova generazione del DCC con controllo adattivo delle sospensioni, mentre il DCC Pro con ammortizzatori a due valvole sarà offerto come accessorio.