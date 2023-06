Volvo Ex30 sarà anche in versione Cross Country

Una versione votata all'avventura, per la nuova Volvo Ex30 che sarà anche Cross Country. A partire dal prossimo anno, infatti, il Suv elettrico che si è appena aggiunto alla gamma dei modelli con la spina della casa svedese, sarà disponibile anche nella variante che strizza l'occhio alle strade lontane dall'asfalto.



Se le prenotazioni della versione standard della Ex30 sono già aperte, per questa versione speciale del Suv elettrico compatto si apriranno invece nel 2024, mentre la produzione dovrebbe iniziare verso la fine dello stesso anno. La Volvo Ex30 Cross Country si baserà sulla consolidata esperienza del marchio con i modelli Cross Country, particolarmente apprezzati dai clienti che desiderano vivere un'esperienza più avventurosa con la propria auto.

Per accedere anche ai percorsi fuori dalle solite rotte, la speciale versione di Ex30 sarà provvista di una serie di dotazioni personalizzate, a partire da una maggiore altezza da terra, cerchi neri da 19 pollici e l'opzione di cerchi da 18 pollici con pneumatici personalizzati, oltre ad una serie di accessori per le 'avventure' quotidiane.

La Ex30 Cross Country sarà riconoscibile per le sue piastre di protezione anteriori, posteriori e laterali, così come per gli speciali pannelli neri sul paraurti anteriore e sul cofano del bagagliaio, oltre al logo Cross Country.