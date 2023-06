Delage di nuovo in pista con la LMP2 a 24 Ore di Le Mans

Dopo Isotta Fraschini un altro grande marchio del passato ha scelto di sfruttare il grande palcoscenico della 24 Ore di Le Mans e in particolare la classe LMP2 dei bolidi che competono nella gara di durata per ripresentarsi al pubblico e al mercato. La casa automobilistica francese Delage, nata nel lontanissimo 1905, ha infatti presentato una nuova berlinetta per Le Mans che competerà nel prossimo weekend per i colori del team Idec Sport.

Dopo una pausa di 73 anni dalla ultima gara, il leggendario marchio Delage sarà sulla griglia di partenza del Circuit de la Sarthe con un'auto che porta il glorioso nome del fondatore Louis Delâge e che è vestita con l'iconica livrea blu Franci della Casa che vinse nel 1927 il Campionato del Mondo dei Grand Prix. "Siamo strettamente legati alla storia di Le Mans perché Delage è stato uno dei concorrenti della primissima edizione di Le Mans - afferma Laurent Tapie l'uomo d'affari che ha rifondato Delage nel 2019 - ed ha partecipato a sei gare, l'ultima nel 1950. Nel 1937, Delage ha vinto la classe 3,0 litri e nel 1947 è arrivati seconda assoluta".

L'operazione 24 Ore di Le Mans fa parte della strategia varata da Tapie, insieme al club di appassionati Les Amis de Delage presieduto dal pronipote di Louis Delâge Patrick Delâge, per rilanciare l'impresa automobilistica francese.

La berlinetta LMP2 da corsa segue all'hypercar D12 da 1.100 Cv, ispirata alle monoposto di Formula 1 che è stata svelata come concept nel 2019. I primi due esemplari della D12 - dal prezzo di 2,3 milioni di dollari ciascuno - sono in produzione a Magny-Cours per i primi clienti. L'auto di Le Mans, la LMP2, è invece opera di Idec Sport - uno specialista del settore - in collaborazione con Delage. Con un peso minimo richiesto di 930 kg l'auto è dotate di un V8 4.2 da 560 Cv.

"Il ruolo di Delage è stato di fondersi con Idec in modo da poter decidere insieme l'assetto e le scelte durante la gara - ha precisato Tapie - creando una squadra". Il team prevede tre piloti esperti: Paul Lafargue (il cui padre è il fondatore di Idec Sport), Paul-Loup Chatin e Laurents Hörr.

"L'aerodinamica attiva è illegale a Le Mans, quindi va impostata in un equilibrio tra il carico aerodinamico per tutte le curve e la resistenza minima per i rettilinei - afferma Tapie - Abbiamo la possibilità di vincere la nostra categoria, vedremo".