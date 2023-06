Le Mans, la 24 Ore del Centenario

I protagonisti del Wec torneranno a sfidarsi in pista il 10 ed 11 giugno nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans, che coincide con il quarto appuntamento della stagione.

Si tratta della gara del centenario per la maratona automobilistica e, per l'occasione, l'elenco delle vetture vedrà la presenza di 62 auto, mentre saranno 186 i piloti che prenderanno parte alla competizione.

Tra le hypercar ci saranno almeno 16 auto, con Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac, VanWall, e Glickenhaus che cercheranno di interrompere la serie di vittorie della Toyota. Nel novero dei piloti delle vetture della classe regina spiccano i nomi di Buemi, Lotterer e Dumas, rispettivamente, con quattro, tre, e due vittorie alla 24 Ore di Le Mans.

In classe LMP2 ci sarà una lotta di alto livello tra i team Jota, United Autosports, Prema Racing, WRT ed Alpine. Nella categoria LMGTE, invece, si contenderanno la vittoria 21 equipaggi, con vetture del calibro di Ferrari, Aston Martin, Corvette e Porsche, che daranno vita a diversi duelli.