Mini Cooper S Countryman Uncharted Edition per essere liberi

Mentre la gamma, compresi i modelli con motori Ice, sta per subire una trasformazione radicale, Mini nel frattempo è impegnata nel realizzare una serie di edizioni speciali per mantenere i riflettori accesi sulle versioni in run out.



L'ultima iniziativa in ordine cronologico si chiama Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition, basata sul modello a trazione integrale All4 che arriva come tutte le altre Countryman dalla fabbrica Magna Steyr in Austria. Va ricordato al riguardo che la prossima generazione verrà invece prodotta a partire dall'autunno direttamente da Bmw nello stabilimento tedesco di Leipzig.

Il trattamento Uncharted Edition punta a enfatizzare le qualità off-road della Cooper S Countryman All4 che rimane immutata a livello propulsivo e di telaio, con la sola eccezione della gommatura tassellata Grabber della General Tire. Una modifica che esalta la capacità di questo modello di andare dappertutto, compresa la libertà - dove permesso - di scatenarsi sulle dune in riva al mare.

Del resto la combinazione tra il 4 cilindri TwinPower Turbo 2.0 da 178 Cv con la trasmissione automatica e con il ben noto sistema di trazione integrale offre prestazioni di spicco, con uno scatto 0-100 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima di 225 km/h.

Tante invece le novità estetiche: Cooper S Countryman All4 Uncharted Edition sfoggia una verniciatura bicolore con la sezione inferiore del corpo vettura e bianca e quella dal cofano in su in una tonalità grigio-verde. Anche il tetto è bianco ma diversi elementi arancioni (tetto, scudo anteriore e scudo posteriore) aggiungono una ulteriore personalizzazione cromatica. Mini ha invece scelto il nero lucido per le cornici dei fari, le maniglie delle porte e le ruote in lega leggera. Stessa finitura per i side scuttles 'Uncharted', il badge Mini e la scritta Countryman. Meno colorato l'interno in quanto caratterizzato solo da finiture nere lucide con logo 'Uncharted' sul lato passeggero, badge che si ritrova sul volante e sui battitacco. I sedili sono in pelle nera con accenti in microfibra ecologica.