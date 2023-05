Aehra ha svelato alcuni dettagli della prossima berlina

Aehra ha svelato in anteprima alcuni dettagli della sua nuova sedan. Il nuovo brand di auto elettriche di alta gamma ha infatti deciso di mostrare le immagini esclusive della nuova vettura che verrà svelata in anteprima mondiale in occasione della prossima edizione di Mimo, all'autodromo di Monza, venerdì 16 giugno, alle 10.

La berlina, al pari del Suv presentato lo scorso novembre, scommette sul made in Italy declinato attraverso un design che crea un legame tra elementi delle supercar con altri attinti dal mondo sportivo e dell'aeronautica. Il risultato è una vettura che punta tanto al lusso quanto alla sportività, tra estetica e funzionalità.

Il modello utilizzerà le nuove batterie elettriche riparabili, efficienti e sostenibili, frutto della partnership siglata tra Aehra con il Gruppo austriaco Miba. Obiettivo dichiarato da Aehra, per il modello che verrà svelato a breve, è quello di unire l'eleganza del design italiano con il meglio dei materiali per una nuova concezione di auto elettrica di alta gamma.