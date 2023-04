VW ID.7, arriva in autunno l'erede EV della Passat

Spaziosa, filante, hi-tech, dotata di realtà aumentata, a zero emissioni e con un sorriso accattivante, con la ID.7 la Volkswagen propone sul mercato la sua visione di berlina del futuro. Nelle concessionarie europee della Casa di Wolfsburg dal prossimo autunno, è lunga 4.961 mm, larga 1.862 mm (più specchietti), alta 1.538 e abbina la propulsione elettrica a un pacco batterie da 82 kWh o 91 kWh, rispettivamente per medie di 615 km e di 700 km di percorrenza, tra una ricarica e l'altra. L'erede a batterie della Passat, quindi, ne mantiene la propensione ai lunghi viaggi e, grazie alle zero emissioni allo scarico, punta a conquistare manager e imprenditori attenti al tema ambientale e giovani famiglie che, in più, oltre allo spazio, in un'auto cercano soluzioni connesse e 'smart'.



Con un frontale rimodellato al volo, per soddisfare con un bel sorriso i nuovi canoni di design voluti da Andreas Mindt, una cabina spaziosa per cinque persone e un ampio vano bagagli, la nuova auto del popolo è una tre volumi che vanta un coefficiente aerodinamico (Cx) di appena 0,23.

Aperta la portiera si accede a un abitacolo accogliente, grazie anche al passo (la distanza tra le ruote) di 2.966 mm. In plancia spicca lo schermo da 15" e, davanti al guidatore, un head-up display con realtà aumentata (proposto nell'equipaggiamento standard) che offre a chi conduce il veicolo un ampio numero di informazioni, senza la necessità di togliere lo sguardo dalla strada. Anche per questo, la classica strumentazione del cruscotto è stata ridotta.

Tra gli atout per il comfort da segnalare il climatizzatore dotato di bocchette di ventilazione "intelligenti interattive", per il massimo dell'efficacia. Tra l'altro, il sistema si attiva automaticamente per raggiungere una temperatura confortevole all'avvicinarsi alla vettura del guidatore (con la chiave in tasca). L'apertura del tetto apribile (optional) può essere comandata a voce. Il suo vetro può passare elettronicamente da trasparente a oscurato e viceversa. I sedili possono (a richiesta) essere climatizzati e dotati di massaggiatore, come si conviene a una limousine moderna.

Per quello che riguarda la tecnologia per la sicurezza e la fruibilità del veicolo, da citare tra gli optional il parcheggio effettuabile a distanza con il telefonino e la nuova generazione del Travel Assist, capace di far comunicare la ID.7 con gli altri veicoli e di gestire la marcia dell'auto in semi autonomia su autostrade e tangenziali, effettuando anche dei sorpassi. Al riguardo, da Wolfsburg chiariscono: il sistema è in grado di "regolare la dinamica trasversale e longitudinale sulle strade a scorrimento veloce. Fornisce anche assistenza per il cambio di corsia in autostrada, a partire da 90 km/h. Il conducente continua a tenere tutto sotto controllo ma con molta meno fatica".

Prodotta nello stabilimento tedesco di Emden, impianto del Gruppo dedicato alla mobilità elettrica, la ID.7 sarà in prevendita su alcuni mercati europei già dalla fine della prossima estate, inizialmente in due versioni: la Pro con batterie da 82 kWh (77 kWh netti) e la Pro S con accumulatori da 91 kWh (86 kWh netti), ricaricabili rispettivamente con colonnine veloci sino a 170 e a 200 Kw.