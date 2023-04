VW: da nuova ID.7 il prossimo anno anche una station wagon

Berlina spaziosa, pensata per le lunghe percorrenze, la nuova VW ID.7 sarà declinata il prossimo anno anche in versione station wagon, a conferma della sua vocazione di grande viaggiatrice.

L'erede elettrica della Passat monta pacchi batterie modulari che nella variante Pro S assicurano percorrenze sino a 700 km per pieno di elettroni. Per Volkswagen si tratta di un "range" più che sufficiente per l'affermazione delle auto a batteria anche tra chi ama viaggiare.

Silke Bagschik, responsabile marketing e vendite della linea e-Mobility della Casa di Wolfsburg chiarisce: "Si può ancora salire nelle autonomie disponibili ma, dai nostri studi effettuati in questi anni, riteniamo che 700 km siano il range giusto. Dal mio punto di vista personale, non ha senso andare oltre, perché si porterebbero in giro ogni giorno batterie in più di quelle necessarie, che non verrebbero sfruttate e che pesano. Non raccomanderei, quindi, percorrenze oltre gli 800 km.

Piuttosto, posso anticipare che verso la fine dell'anno metteremo in commercio versioni della ID.7 anche con pacchi batterie più contenuti".

Grande abitabilità, "con 10 centimetri di spazio interno in più per le gambe dei passeggeri rispetto a modelli di pari categoria e tanto spazio per la testa", la ID.7 "avrà anche una declinazione station wagon - conferma la manager - che lanceremo sul mercato nel 2024".

Tornando sulla notevole autonomia del nuovo modello, nuovo riferimento per il brand, la Bagschik spiega: "è stata ottenuta con un grande lavoro di affinamento della carrozzeria in galleria del vento, che ha permesso di rendere anche più elegante e bella la vettura. Un contributo arriva dalla maggiore efficienza del nuovo motore e dalla nuova CPU di gestione.

Inoltre, basandoci sull'esperienza maturata in questi anni, abbiamo ottimizzato la climatizzazione del pacco batterie, per averlo sempre in massima efficienza".

Un complesso di interventi che hanno permesso di raggiungere, appunto, 700 km di autonomia con la batteria da 77 kWh netti, pari a 82 kWh lorda. Quale il valore che, nei fatti, l'automobilista deve prendere in considerazione? "Le batterie della ID.7 hanno una capacità di 82 kWh - chiarisce la Bagschik - ma la parte di carica effettivamente utilizzabile dal cliente per guidare il veicolo - e, quindi, da ricaricare quando l'indicatore sul cruscotto arriva a zero, ndr - è pari a 77 kWh.

Alcuni Costruttori indicano solo il lordo, noi in questo - conclude - abbiamo scelto la via della trasparenza".