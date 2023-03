Shenlan S7 è un nuovo Suv elettrificato in arrivo dalla Cina

Si chiama Shenlan S7 una delle ultime novità su quattro ruote elettriche in arrivo dalla Cina.

E' l'ultimo must-have EV dalla Cina. Il Suv elettrificato è la novità con la spina, del marchio gestito da Changan, Catl e Huawei e rappresenta il secondo modello della casa automobilistica, dopo la berlina SL03.

Con un design che segue i dettami dei moderni Suv, la S7 è caratterizzata da un'imponente fascia frontale con fari a Led di taglio sportivi e due grandi prese d'aria in nero lucido che ospitano anche i fari fendinebbia. Si fanno notare anche i cerchi da 20 pollici in nero lucido, con finiture argento.

Car News China ha riferito che saranno costruite due varianti della S7. La prima versione sarà alimentata esclusivamente da energia elettrica, per 258 CV e 320 Nm di coppia. Non è invece ancora dato sapere nulla a proposito delle dimensioni del pacco batteria e sull'autonomia.

Ci sarà poi una versione che utilizzerà un motore elettrico con 258 CV e 320 Nm di coppia, abbinato ad un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri con 95 CV.

Il nuovo Suv farà il suo debutto pubblico al Salone di Shanghai di aprile, prima che le vendite cinesi inizino subito dopo. I prezzi dovrebbero partire da circa 160.000 Yuan (23.600 dollari).