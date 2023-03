Nuovi aggiornamenti per la gamma Citroen

Citroën presenta degli aggiornamenti per le C4, Ó-C4, e per la C5 X. Nello specifico, la C4 e la Ó-C4 si arricchiscono del sistema di infotainment di ultima generazione My Citroën Drive Plus, una nuova interfaccia che sfrutta uno schermo HD da 10 pollici personalizzabile con il sistema dei widget.

La mappa della navigazione connessa in 3D, adesso viene visualizzata in formato 16:9, l'infotainment diventa più fluido e veloce mediante l'utilizzo delle scorciatoie, e sfrutta il Natural Voice Recognition in grado di comprendere 20 lingue, e la connettività con lo smartphone avviene in modalità wireless.

Di serie a partire dalla variante Shine, il sistema My Citroën Drive Plus è offerto in opzione dall'allestimento Feel Pack al costo di 650 euro. Sia la C4 che la Ó-C4, inoltre, possono avere il tetto bicolore nero Pearl Black disponibile al prezzo di 300 euro.

Un'altra novità nell'offerta Citroën riguarda l'arrivo della C5 X con il nuovo motore ibrido Plug-in 180 ë-EAT8. Questa sfrutta un motore benzina 1.6 PureTech da 150 CV associato ad un propulsore elettrico da 81,2 kW, per una potenza di sistema di 180 CV e 360 Nm. La batteria da 12,4 kWh promette un'autonomia fino 71 km nel ciclo urbano e può essere ricaricata in quasi 1 ora e 40 minuti con un caricatore da 7,4 kW. Sulla C5 X arriva anche l'Highway Driver Assist 2.0, che aggiunge le funzioni del cambio di carreggiata semi-automatico, dell'adattamento consigliato della velocità, e sfrutta un volante con un sensore di presa che valuta sempre se il conducente è attivo.