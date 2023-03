Aiways punta a semplificare la transizione con il Suv Coupé U6

Percorrere lunghe distanze anche in condizioni di basse temperature. E' questo uno degli obiettivi dei miglioramenti ricercati per il Suv coupé Aiways U6, che è stato ottimizzato per facilitare ulteriormente il passaggio alla mobilità elettrica.

Per ovviare alle riserve che persistono in merito alla nuova forma di propulsione, Aiways ha deciso di concentrarsi proprio su questo tema, così da rendere il passaggio alla mobilità elettrica il più semplice e rilassato possibile. Il Suv Coupé U6 è stato migliorato in molti piccoli dettagli per rendere la vita quotidiana a emissioni zero il più semplice possibile.

"Chi vuole avere successo come produttore - ha commentato Alexander Klose, executive vice president Overseas Operations di Aiways - non deve confrontarsi solo con le tendenze e gli sviluppi, ma anche con le reali esigenze dei clienti. Sono quindi particolarmente lieto che per il nostro nuovo Suv Coupé Aiways U6 siamo riusciti a sviluppare efficacemente la nostra piattaforma Mas esistente, arricchendola di molti dettagli, riuscendo così a migliorare ancora una volta in modo significativo l'esperienza di guida elettrica e a rendere il passaggio più facile per molte persone".

Un'innovazione significativa è quella che riguarda l'integrazione del condizionamento del pacco batterie ad alto voltaggio in funzione delle esigenze, che può essere avviato manualmente dal conducente tramite il menu del veicolo del sistema di infotainment Aiways AI-Tech o in futuro tramite l'app Aiways.

Prossimamente, poi, la pianificazione del percorso avverrà automaticamente tramite l'app Pump. Soprattutto in presenza di temperature esterne rigide e di una batteria altrettanto fredda, la possibilità di trasferire gli elettroni all'interno delle celle si riduce notevolmente. Il risultato è una riduzione delle prestazioni di ricarica rispetto ai valori massimi raggiungibili.

Per evitare che questo effetto si verifichi, l'app Pump monitora in qualsiasi momento le temperature delle celle del pacco batteria tramite un'interfaccia wireless e garantisce il preriscaldamento ottimale della batteria di trazione prima dell'arrivo a una fermata di ricarica prevista. Ciò significa che la ricarica può essere effettuata alla potenza ottimale subito dopo l'inizio del processo di ricarica.